Sandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Seçildi

ABD’nin New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4’ünü alarak kentin ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından, Associated Press’in (AP) paylaştığı verilere göre sandıkların yüzde 89’u açıldı.

Zohran Mamdani

1 MİLYONDAN FAZLA OYLA TARİHE GEÇTİ

Toplamda 1 milyon 16 bin 968 oy alan 34 yaşındaki Zohran Mamdani, 840 bin 191 oyda kalan Cuomo ve 144 bin 397 oy alan Sliwa’yı geride bıraktı.

DİĞER EYALETLERDE DE DEMOKRAT ZAFERİ

New Jersey’de yapılan valilik seçimlerinde Demokrat aday Mikie Sherrill, oyların yüzde 56’sını alarak Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli’yi geride bıraktı.

Virginia’da ise yine Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger yüzde 56,9 oy oranıyla yarışı önde tamamlarken, Cumhuriyetçi Winsome Earle-Sears yüzde 42,9’da kaldı.

‘NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI’

Daha önce Demokrat Parti’nin ön seçimlerinde oyların yüzde 56’sını alarak dikkatleri üzerine çeken Mamdani, parti içindeki en güçlü rakibi eski vali Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Filistin’e verdiği destek ve İsrail’in Gazze’deki ihlallerine yönelik eleştirileriyle tanınan Mamdani, seçim zaferiyle birlikte hem Müslüman hem de Güney Asya kökenli ilk New York Belediye Başkanı unvanına sahip oldu.

Zohran Mamdani

SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Seçim zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Mamdani, "New York, göçmenler şehri olmaya devam edecek; göçmenler tarafından inşa edilmiş, göçmenler tarafından desteklenen ve bu gece itibarıyla bir göçmen tarafından yönetilen bir şehir" dedi.

İnsanlık için daha iyi bir günün başlangıcı olduğunu söyleyen Mamdani, "Hatırlayabildiğimiz kadarıyla, New Yorklu emekçilere zenginler ve güçlü bağlantıları olan kişiler tarafından gücün onların elinde olmadığı söylendi. Ve yine de, son 12 ayda daha büyük bir şeye ulaşmaya cesaret ettiniz. Bu gece, tüm zorluklara rağmen, bunu başardık" şeklinde konuştu..

‘YENİDEN DOĞMUŞ BİR ŞEHRİN HAVASINI SOLUYORUZ’

"New York, bu anı içinize çekin" diyen Mamdani, şunları söyledi: "Bildiğimizden daha uzun süredir nefesimizi tuttuk. Yenilgiyi bekleyerek tuttuk. Tuttuk çünkü ciğerlerimizden sayısız kez hava çekildi. Tuttuk çünkü nefes verecek gücümüz yok, bu kadar çok fedakarlık yapan herkese teşekkürler. Yeniden doğmuş bir şehrin havasını soluyoruz."

‘TRUMP İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM’

Mamdani seçim zaferini kutlarken doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi ve Cumhuriyetçi Parti'ye, "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi geçmeniz gerekecek" dedi.

Mamdani, "Donald Trump, izlediğini bildiğim için sana iki kelime söylemek istiyorum: Sesi aç" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP’TAN SERT UYARI: ‘FEDERAL FONLARI KISARIM’

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde Mamdani’yi hedef alarak sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, açıklamasında ayrıca, “Komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir.” sözleriyle New York’a yönelik fon kesintisi tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA