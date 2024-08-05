Şampanya Patlattığı Videolar Paylaşıldı... Görüntülerdeki Kişi Hamas Lideri İsmail Haniye Mi?
Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye 31 Temmuz gecesi İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından sosyal medyada yayımlanan 2 görüntü gündem oldu. Videolardan birinde Haniye’nin şampanya patlatarak eğlendiği öne sürülürken diğerinde bir otel odasında görüntülendiği iddia edildi. Görüntüler üzerinde yapılan araştırma gerçeği ortaya çıkartı. Detaylar haberimizde…
İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan iki eski görüntüdeki kişinin Haniye olduğu iddia edildi. Videolardan birinde Haniye’nin şampanya patlatarak eğlendiği öne sürülürken diğerinde bir otel odasında görüntülendiği iddia edildi.
Doğrulama platformu Teyit.org, söz konusu iddiaları inceledi. Buna göre, otel odasındaki videodan alınan kesitler tersine görsel arama yöntemi ile aratıldığında, videonun ilk olarak 2021’de dolaşıma girdiği görüldü. Görüntülerin yer aldığı yerel haberler incelendiğinde ise videodaki kişinin İsmail Haniye olmadığı anlaşıldı.
16 Haziran 2021 tarihli bir haberde, görüntülerdeki kişinin dönemin Hamas Filistin Şubesi Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Zekat Toplama Yetkilisi Abdulrahim Abu Fanah olduğu yazılmıştı. Dönemin Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, doğrulama organizasyonu Misbar’a verdiği söyleşide, Abdulrahim Abu Fanah’ın Hamas’a üye olmadığını belirtmiş. Fakat aynı tarihlerde çıkan haberlere göre, Hamas’ı destekleyen İran Devrim Muhafızları, Abdulrahim Abu Fanah’ın derhal görevlerinden alınmasını emretmiş.
Abu Fanah’ın başka bir fotoğrafı ile iddia videosundaki kişi kıyaslandığında da videodaki kişinin Abdulrahim Abu Fanah olduğu açık bir şekilde görüldü.
İddialarda yer alan diğer videoda şampanya patlatan kişi, İsmail Haniye’nin fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında aynı kişi olmadığı anlaşılsa da kesin sonuç vermedi.
Videodan alınan kesitlerle yapılan araştırmada, videonun Yunanistan’ın Mikonos adasındaki eğlence mekanı Nammos Mykonos’da kaydedildiğini tespit etmek mümkün oldu. İddiaya konu olan videodan ve mekanın Instagram hesabındaki paylaşımdan alınan görüntülerde servis elemanlarının kıyafetleri ve servis edilen şampanyaların birebir aynı olduğu görüldü.
Ancak tersine görsel arama sonucu, videodaki kişinin kim olduğunu ortaya çıkarmadı. Teyit, videoda şampanya patlatan kişiyle ilgili daha fazla ipucuna ulaşmak için Arab Fact-Checking Network’e (AFCN) ulaştı. AFCN ekibinin desteği ile yapay zeka araçları kullanılarak videodan alınan ekran görüntüleri biraz daha net hale getirildikten sonra, yüz tanıma aracı PimEye, videodaki kişinin kim olduğunu ortaya koydu.
PimEye’daki arama sonucunda ulaşılan linkler ile videodaki kişinin Vahagn Koshkaryan olduğu anlaşıldı. Vahagn Koshkaryan, Koshkaryan Hukuk Grubu'nun kurucusu ve yönetici avukat. Koshkaryan’ın hukuk bürosu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde. Vahagn Koshkaryan’ın kişisel Instagram hesabı gizli olsa da şirketine ait Instagram hesabındaki görüntüler, iddiaya konu olan videodaki kişinin o olduğunu kanıtladı.
İddia videosundan bir görüntüyle Vahagn Koshkaryan’ın fotoğrafı kıyaslandığında da aynı kişi olduğu netleşti. Sonuç olarak, her iki videoda da görüntülerdeki kişiler İsmail Haniye değildi.