Şampanya Patlattığı Videolar Paylaşıldı... Görüntülerdeki Kişi Hamas Lideri İsmail Haniye Mi?

Ancak tersine görsel arama sonucu, videodaki kişinin kim olduğunu ortaya çıkarmadı. Teyit, videoda şampanya patlatan kişiyle ilgili daha fazla ipucuna ulaşmak için Arab Fact-Checking Network’e (AFCN) ulaştı. AFCN ekibinin desteği ile yapay zeka araçları kullanılarak videodan alınan ekran görüntüleri biraz daha net hale getirildikten sonra, yüz tanıma aracı PimEye, videodaki kişinin kim olduğunu ortaya koydu.