Şam’daki Ölüm Mahallesi: Girilen Her Binanın Altından İnsan Kemikleri Çıkıyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad döneminde gerçekleştirilen saldırılarının izlerini taşıyor.

Dönemin Suriye Ordusu’nun saldırılarının ardından enkaza dönen ve istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürmesiyle adını duyuran mahalledeki binaların altından öldürülen insanların kemikleri çıkarılıyor. Binaların altından çıkarılan kemikler, Tadomon sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için saklanıyor.

“BİNLERCE İNSAN CESEDİNİ YERİN ALTINDA BULABİLİRİZ”

Tadamon Mahallesi'nde bulunan her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını söyleyen Enes Sueydani, “Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu biz de bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz” şeklinde konuştu.

“250 TÜRKMEN ÖLDÜRÜLEREK GÖMÜLDÜ”

Mahallede bulunan çukurlara 250 Türkmen'in öldürülerek gömüldüğü iddiasında bulunan Favaz Muhammed, “Burası Türkmen sokağıydı. Bütün insanlar bu çukurların içinde gömüldü. Bu çukurlarda 250 Türkmen öldürülerek gömüldü. Küçük, büyük ve bebek kim varsa öldürüp gömüldüler. İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı, ardından da ateşe verip yakıyorlardı" ifadeleriyle yaşananları anlattı.

Kaynak: İHA