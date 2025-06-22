Şam'da Kiliseye Terör Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Suriye'nin başkenti Şam'ın Dveyla semtinde bulunan Mar Elias Kilisesi'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şam'da Kiliseye Terör Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
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Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.

Şam'da Kiliseye Terör Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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