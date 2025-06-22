Şam'da Kiliseye Terör Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Suriye'nin başkenti Şam'ın Dveyla semtinde bulunan Mar Elias Kilisesi'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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