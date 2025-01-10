Şam Emevi Camii’nde İzdiham! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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Şam Emevi Camii’nde İzdiham! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı kılınırken izdiham yaşandı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu dile getirildi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Emevi Camii'ndeki izdihamda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu izdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı meydana geldiğini belirtildi. Hayatını kaybedenlerin de o noktada yer aldığı öğrenildi.

Şam Emevi Camii’nde İzdiham! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kapının giriş kısmındaki yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ağır yaralı olanlar ise hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen vatandaşların kontrollü bir şekilde içeri alınmasından sonra namaza başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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