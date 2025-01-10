Şam Emevi Camii’nde İzdiham! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı kılınırken izdiham yaşandı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu dile getirildi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Emevi Camii'ndeki izdihamda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu izdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı meydana geldiğini belirtildi. Hayatını kaybedenlerin de o noktada yer aldığı öğrenildi.

Kapının giriş kısmındaki yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ağır yaralı olanlar ise hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen vatandaşların kontrollü bir şekilde içeri alınmasından sonra namaza başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi