Şam-Deyrizor Yolunda Can Pazarı: İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı, 35 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA