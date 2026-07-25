Şam-Deyrizor Yolunda Can Pazarı: İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı, 35 Ölü

Suriye’de Şam ile Deyrizor kentlerini birbirine bağlayan otoyolda iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Suriye Sağlık Bakanlığı, katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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Şam-Deyrizor Yolunda Can Pazarı: İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı, 35 Ölü
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Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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