Saldırılar Bu Hafta Bitiyor mu? Trump’tan Flaş İran Çıkışı

Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran halkı iyi ama ideolojik olarak hasta bir ülke. Biz vurmasak nükleer savaş olacaktı.

'BELKİ MÜCTEBA DA ÖLDÜ'

* Biriyle konuşuyoruz ama o konuştuğumuz kim bilmiyoruz. Belki Mücteba da öldü.

* Çin, Japonya, birçok ülke bize teşekkür etmeli. Bazı ülkeler beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle İngiltere. En büyük müttefikimiz olarak görürdük onları. Birkaç gemi gönderir dedik ama göndermediler ve başbakan ki çok iyi bir insan, ama "Ekibime sormam lazım" dedi.

* (İran) Bu insanlar hastalar, nükleer silahları farklı tesislerde geliştirmeye başladılar. Barack Obama'nın İran'la yaptığı anlaşmayı ortadan kaldırmasaydım şu anda Orta Doğu kül olmuş olacaktı. BAE'ye füze attıklarını duydum. Şok oldum.

* Hark Adası'nda her şeyi vurduk. Petrol boruları hariç çünkü o borulara ihtiyacımız olacak.

'SAVAŞ YAKINDA BİTECEK'

* ("Savaşı bu hafta bitirebilir miyiz" sorusu üzerine) Evet, tabii. Yakında bitecek. Fazla sürmez ve bittiğinde çok daha güvenli bir dünyamız olacak. Yakında bitecek.

* Kasım Süleymani cani, korkunç bir adamdı… Ama muhteşem bir generaldi.

Kaynak: Haber Merkezi