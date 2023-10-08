Saldırı sırasında İsrail'de olan ünlü Türk DJ Mahmut Orhan'dan açıklama

Hamas’ın İsrail’e roketlerle saldırmasıyla başlayan ve İsrail‘in ‘savaş durumu’ ilan ettiği ettiği olaylarda Türk DJ Mahmut Orhan’ın İsrail de olduğu ortaya çıktı.

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Saldırı sırasında İsrail'de olan ünlü Türk DJ Mahmut Orhan'dan açıklama

Bugün, İsrail ve Gazze arasındaki gerilim en üst düzeye çıktı. Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattı. Ünlü Türk DJ Mahmut Orhan, saldırının gerçekleştiği sırada İsrail'deydi. Orhan, "Biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu" dedi.

Konser için İsrail’e giden Dj Mahmut Orhan, İsrail-Filistin arasındaki operasyonların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Orhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu. Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek, bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o Dünya’da hep birlikte oluruz."

Saldırı sırasında İsrail'de olan ünlü Türk DJ Mahmut Orhan'dan açıklama - Resim : 1

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