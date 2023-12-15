Sahnede şarkı söylerken hayatını kaybetti

Tanrı sevgisinin ifade edildiği gospel müzik türünde şarkılar söyleyen Pedro Henrique, Feira de Santana kentinde sahne performansı esnasında hayatını kaybetti. Şarkıcı 30 yaşındaydı.

Splash Uol'nin haberine göre müzisyen fenalaşıp yere düştüğünde şarkı söylüyordu. Todah Music plak şirketinin yöneticisi Giovani Mandelli, konuya ilişkin "Pedro davet edildiği kapalı bir etkinliğe katıldı. Şarkı söylerken yere düştü, kasılmalar geçirdi ve vefat etti" dedi.

Sağlık ekiplerinin hâlâ ölüm nedenini araştırdığını bildiren Mandelli, "Her şey bizi bunun ağır bir kalp krizi olduğuna inandırıyor ancak doktorlar ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu henüz doğrulamadı" diye konuştu. Daha önce bir röportajda yapımcılar müzisyenin ciddi bir kalp krizi geçirdiğini doğrulamıştı.

Rio de Janeiro'da yaşayan Pedro, baba olma hayalini iki aydan kısa bir süre önce gerçekleştirmişti. Instagram'daki son gönderilerden birinde müzisyen, Zoe'nin hayatının ilk ayını kutladı.

PEDRO HENRİQUE KİMDİR?

Sanatçı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve müziğe ilk adımlarını çocukluğunda atmaya başladı.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında YouTube'da video yayınlayarak başladı.

Müzisyen, bir süre sonra ilgili bir müzik yapımcısı tarafından ilk albümü "Grande é o Senhor"u kaydetme teklifi aldı.

Pedro, 2019 yılında solo kariyerine devam etmeye karar verince gruptan ayrıldı. Ayrıca Instagram'da 870.000'den fazla takipçisi vardı.