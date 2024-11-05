Sağlık Raporu Sızdırıldı! Cezayirli Boksör Imane Khelif'in Cinsiyeti Hakkında Şok Gelişme

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif cinsiyet tartışmalarıyla gündem olmuştu. İtalyan boksör Angela Carini, Khelif'in bir erkek gibi güçlü olduğunu belirterek ilk raundun 46. saniyesinde maçtan çekilmişti. Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Khelif ve Cezayir yönetimi, boksörün doğuştan kadın olduğunu söylemişti.

BİYOLOJİK OLARAK ERKEK OLDUĞU KANITLANDI

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın olarak yarışan boksör Imane Khelif'in erkek olduğu tıp raporunda kesinleşti. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından ulaşılan tıbbi sağlık raporuna göre; sporcunun testislere ve XY kromozomlarına sahip olduğu ortaya çıktı.

SADECE ERKEKLERDE BULUNAN BİR HASTALIĞA SAHİP

Öte yandan Khelif'in yalnızca biyolojik erkeklerde bulunan bir cinsel gelişim bozukluğu olan 5-alfa redüktaz hastalığına sahip olduğu belirlendi.

Raporun, Haziran 2023'te Paris'teki Kremlin-Bicêtre Hastanesi ile Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine Hastanesi arasındaki bir iş birliği yoluyla hazırlandığı öğrenildi.

Açıklama sonrası sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar altın madalyanın İtalyan Boksör Angela Carini'ye verilmesi gerektiğini ifade etti. Gazeteci Piers Morgan da iddialarının doğru olduğunu belirterek gerekli açıklamanın yapılmasını istedi.

Kaynak: Akşam