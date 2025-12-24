Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı: Sadettin Saran Gözaltına Alındı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

