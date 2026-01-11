Rüyasında Görmüş! Şarkıcı Jimenez, Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

Kolombiya’da Paipa’dan Medellin’e gitmek üzere havalanan küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in, olaydan 20 gün önce uçak kazalarıyla ilgili rüyalar gördüğünü anlatması dikkat çekti.

Rüyasında Görmüş! Şarkıcı Jimenez, Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti
Kolombiya’da küçük bir uçağın düşmesi sonucu, aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin’e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Kazanın ardından bölgede arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÜNLÜ ŞARKICININ ÖLÜMÜ ÜLKEYİ YASA BOĞDU

Kazada hayatını kaybedenler arasında, Kolombiya pop müziğinin sevilen isimlerinden Yeison Jimenez’in bulunması, hayranlarını ve sanat camiasını derinden sarstı. 35 yaşındaki sanatçı, konser vermek üzere Medellin’e gidiyordu.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Jimenez’in kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, facianın ardından yeniden gündeme geldi. Sanatçının, uçak kazalarıyla ilgili tekrarlayan rüyalar gördüğünü dile getirdiği ortaya çıktı.

Söz konusu programda yaşadığı rüyaları anlatan Jimenez "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" demişti.

