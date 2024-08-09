Rusya'nın Süpermarket Saldırısında Ölü Sayısı 10 Oldu

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete düzenlenen saldırının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Saldırı sonucu yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çıkan yangınının söndürüldüğünü aktaran Klimenko, süpermarketin dışında şehirdeki bazı binaların da hasar gördüğünü kaydetti.

Klimenko, son bilgilere göre, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralıların sayısının 35'e çıktığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak." ifadesine yer vermiş ve dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin ise Rus ordusunun, Konstantinivka'ya topçu sistemleriyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA