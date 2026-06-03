Rusya'nın Kalbinde Dehşet Gecesi! Ukrayna Petrol Terminali ve Deniz Üssünü Vurdu

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Rusya’nın küresel ölçekteki en önemli organizasyonlarından biri olan 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) açılış sabahında, şehir Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradı.

EKONOMİ ZİRVESİNDE SİREN SESLERİ

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, kentin Kronştad, Kirov ve Krasnoselsk bölgelerindeki kritik altyapı tesislerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda bazı sivillerin yaralandığını ve altyapıda hasar oluştuğunu belirten Beglov, bölgede acil durum ekiplerinin çalıştığını bildirdi.

İNTERNET KESİLDİ

Sabah saatlerinde halkın cep telefonlarına peş peşe "İHA saldırısı tehlikesi" uyarıları düşerken, operasyon sırasında ve sonrasında şehirdeki mobil internet ağlarında ciddi kesintiler meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şehirdeki petrol rafinerilerinden alevlerin yükseldiği görüldü.

RUSYA GENELİNDE 354 İHA İMHA EDİLDİ

Saldırının boyutu sadece St. Petersburg ile sınırlı kalmadı. Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, sadece kendi bölgeleri üzerinde 59 İHA'nın düşürüldüğünü, düşen parçaların konutlara zarar verdiğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Moskova, Kırım, Krasnodar ve Azak Denizi dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada Ukrayna’ya ait tam 354 uçak tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

'PLANIMIZ TAM İSTEDİĞIMİZ GİBİ İŞLİYOR'

Saldırıların ardından Ukrayna kanadından zafer ilan eden açıklamalar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordu ve istihbarat birimlerinin ortak operasyonuyla Rusya topraklarındaki çok önemli hedeflerin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.

Zelenskiy, Ukrayna sınırına yaklaşık 1100 kilometre mesafedeki St. Petersburg Petrol Terminali ile tarihi Kronstadt Deniz Üssü’nün yanı sıra, sınırdan 600 kilometre uzaklıktaki Tambov bölgesinde yer alan bir mühimmat deposunun havaya uçurulduğunu belirtti.

Ukrayna lideri, "Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı planı, barışı daha da yakınlaştırmak için tam olarak gerektiği gibi uygulanıyor" dedi.

UKRAYNA'YA 198 İHA

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise aynı gece Rus ordusunun da Ukrayna topraklarına devasa bir hava saldırısı başlattığını bildirdi. Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 198 İHA fırlattığı, bunlardan 189'unun Ukrayna hava savunma unsurlarınca havada imha edildiği açıklandı.

Kaynak: AA