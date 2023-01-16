Rusya'nın Dnipro kentine füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 36'ya yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentindeki 9 katlı konura düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 36 sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaralıların sayısı ise 75'e yükseldi.

Rusya'nın Dnipro kentine füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 36'ya yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya 2022 yılında başlattığı askeri harekat sürerken sivillere yönelik saldırılar tepki çekiyor.

Rus ordusunun, 14 Ocak'ta Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 36'ya, yaralıların sayısının 75'e yükseldiği bildirildi.

Ukrayna Ulusal Polisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dnipro kentindeki 9 katlı konuta 14 Ocak'ta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından başlayan enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Saldırıda 2'si çocuk 36 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, yaralıların sayısının 75'e çıktığı, bunlardan 15'inin çocuk olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; enkaz bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları 3 gündür devam ediyor.

Saldırıda sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas edilen Dnipro'da imkanı olan yerel halk, 9 katlı konutun yıkılması sonucu evsiz kalan kişilere yardım getirmeye devam ediyor.

Halk, saldırıda ölenleri anmak için enkaz alanına çiçek ve mumlar bırakıyor.

 
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