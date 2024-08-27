Rusya'dan Ukrayna'ya Büyük Çaplı Bombardıman: Birçok Kent Vuruldu, Altyapı Çöktü

Rusya, Ukrayna'ya büyük çaplı hava bombardımanı başlattı. Rusya'nın saldırısı sonucu enerji kesintileri yaşandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschk, Kiev'in bazı bölgelerinde su kaynaklarının da kesintiye uğradığını söyledi.

Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro'dan güneydeki liman kenti Odesa'ya ve başkent Kiev'e kadar ülkenin neredeyse tüm bölgelerini hedef alan düzinelerce füze ve insansız hava aracı tespit ettiklerini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andriy Sybiha ise saldırının Kiev'deki hidroelektrik santralini hedef aldığını belirtti.

Ukrayna'nın Lutsk, Dnipro ve Zaporijya bölgelerindeki yetkililerinin aktardığına göre Rus saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybının en az beş olduğu duyuruldu. Ukraynalı siviller ise bombardımandan kaçarak sığınaklara girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın çeşitli tiplerde 100'den fazla füze ve 100 civarında İran yapımı Shahed insansız hava aracı kullandığını söyledi. Zelenskiy bunu, üç yıla yakın süredir devam eden savaşta "en büyük saldırılardan biri" olarak nitelendirdi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı da Polonya sınırına yakın bölgeleri de hedef alan saldırıya ilişkin Polonya ve müttefik uçaklarının harekete geçirildiği bildirildi.

Moskova'dan yapılan açıklamada ise Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenlediği ve saldırının elektrik arzını ve cepheye demiryolu ile silah ve mühimmat sevkiyatını kesintiye uğrattığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, havadan ve denizden füzeler ateşlediklerini ve Ukrayna'nın dokuz bölgesindeki elektrik trafolarını ve üç bölgesindeki gaz kompresör istasyonlarını vurduklarını söyledi.

UKRAYNA 11 KATLI BİNAYI VURDU

Öte yandan Ukrayna ise Rusya'nın Saratov bölgesindeki 11 katlı bir binayı İHA ile vurdu. Saldırılarda evlerin hasar gördüğü; bir kadının da ağır yaralandığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığ ise hava savunma sistemlerinin, Ukrayna sınırından yaklaşık 900 kilometre uzaklıkta bulunan Saratov bölgesi üzerinde dokuz İHA'yı imha ettiğini açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın, Kriviy Rih şehrinde 4 katlı bir otel binasına düzenlediği hava saldırısı sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sonucu 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarılırken, enkaz altında kaldığı düşünülen 2 kişiyi çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar