Rusya'dan Ukrayna'ya Ağır Bombardıman: Ölü ve Yararlılar Var

Rusya'nın bombardıman uçaklarının harekete geçmesiyle Ukrayna genelinde alarm sirenleri çalmaya başladı. Başkent Kiev'de ise büyük bir patlama meydana geldi. Saldırılarda en az üç kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Rusya'dan Ukrayna'ya Ağır Bombardıman: Ölü ve Yararlılar Var

Rusya'nın işgal etmek istediği Ukrayna'ya saldırıları iki buçuk yıldır devam ederken, son dönemde azalmaya başlayan saldırılar yeniden alevlendi. Kiev Şehri Askeri İdaresi'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Tu-95 tipi savaş uçağından füze fırlatma tehdidi nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

HARKİV VE KİEV HEDEF ALINDI

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre; başkent Kiev'de patlamalar meydana geldi. Kentin bir kısmına elektrik ve su verilemezken az dört kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Etiketler
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