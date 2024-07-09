Rusya'dan Ukrayna'ya Acımasız Saldırı: Çocuk Hastanesi Vuruldu

Ukrayna, Rusya'nın yoğun füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında çocuk hastanesinin de zarar gördüğünü belirtti. Saldırılar ayrıca diğer Ukrayna kentlerini de hedef aldı ve çok sayıda can kayıplarına neden oldu.

Klimenko, Rusya'nın ülkesine düzenlediği yoğun füze saldırılarında ölenlerin sayısının 36, yaralı sayısının ise 166'ya yükseldiğini duyurdu.

"Mevcut bilgilere göre, Kiev şehrinde 25, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde 11 kişi öldü. 166 kişi de yaralandı." ifadesini kullanan Bakan Klimenko, Kiev'de saldırının düzenlendiği "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nde enkaz kaldırma çalışmaların sürdüğünü belirtti.

UKRAYNA, SALDIRININ DÜZENLENECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA