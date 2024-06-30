Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik korkunç saldırıları devam ediyor. Son olarak Rus ordusu Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine düzenlediği füze saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

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Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının ardından yaptığı açıklamada müttefiklerine seslenerek, Ukrayna'ya daha uzun menzilli silah ve gelişmiş hava savunma sistemleri sağlama çağrısı yaptı.

Zelenskiy, "Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor. Ancak bunun üstesinden gelmenin yolları var. Teröristleri bulundukları yerde yok etmek, Rus füze rampalarını imha etmek, gerçek uzun menzilli yeteneklerle vurmak ve Ukrayna'daki modern hava savunma sistemlerinin sayısını arttırmak" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, saldırıyı "Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi" ifadeleriyle duyurdu.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov da, saldırının gün ortasında, askeri hedeflerin bulunmadığı şehir merkezinde gerçekleştiğini belirtti.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, saldırının 2 füze ile gerçekleştirildiğini ve altyapının, bir dükkanın ve konutların hasar gördüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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