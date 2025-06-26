Rusya'dan Türkiye'ye Müzakere Teşekkürü: 'Minnettarız'

Rusya, Ukrayna ile yürütülen barış görüşmeleri için İstanbul’un önemini vurguladı. Türkiye'ye diplomatik katkılarından dolayı teşekkür eden Rusya, minnettarlığını dile getirdi.

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Rusya'dan Türkiye'ye Müzakere Teşekkürü: 'Minnettarız'
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Rusya, Türkiye'nin Ukrayna ile yürütülen barış müzakerelerindeki rolüne yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul’un Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ana platform olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bu süreçteki misafirperverliği ve desteğine de teşekkür edildi.

'MİNNETTARIZ'

Zaharova, Başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin tarihi konusunda gelişme var mı? İstanbul, müzakereler için ana platform olarak kalıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kalıyor. Türkiye'ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız. Müzakere tarihleri ise heyet başkanları tarafından belirleniyor. Onlardan bu konuda bilgi bekliyoruz."

İSTANBUL'DAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da müzakereler yapılmıştı.

Müzakerelerde 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

Kaynak: AA

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