Rusya’dan Telegram’a Rekor Para Cezası

Başkent Moskova’da görülen davada, Telegram’ın belirli yasaklı içeriklere erişimi engellemediği tespit edildi. Mahkeme, bu durumun yasaların ihlali olduğuna hükmederek platforma 7 milyon ruble para cezası uygulanmasına karar verdi.

BENZER CEZALAR DAHA ÖNCE DE VERİLDİ

Telegram’a kesilen ceza, Rusya’nın yabancı teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlarının bir devamı olarak değerlendiriliyor. Daha önce Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi birçok uluslararası teknoloji şirketi de benzer gerekçelerle para cezalarına çarptırılmıştı.

Rusya’nın bu tür uygulamaları, dijital platformlar üzerindeki denetim politikasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Telegram’dan ise karara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA