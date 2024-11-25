Rusya’dan Telegram’a Rekor Para Cezası

Rusya, yasaklı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram’a 7 milyon ruble (yaklaşık 67 bin dolar) para cezası verdi.

Son Güncelleme:
Rusya’dan Telegram’a Rekor Para Cezası

Başkent Moskova’da görülen davada, Telegram’ın belirli yasaklı içeriklere erişimi engellemediği tespit edildi. Mahkeme, bu durumun yasaların ihlali olduğuna hükmederek platforma 7 milyon ruble para cezası uygulanmasına karar verdi.

BENZER CEZALAR DAHA ÖNCE DE VERİLDİ

Telegram’a kesilen ceza, Rusya’nın yabancı teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlarının bir devamı olarak değerlendiriliyor. Daha önce Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi birçok uluslararası teknoloji şirketi de benzer gerekçelerle para cezalarına çarptırılmıştı.

Rusya’nın bu tür uygulamaları, dijital platformlar üzerindeki denetim politikasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Telegram’dan ise karara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş
Kızıldeniz'de Tekne Faciası! Çok Sayıda Kayıp Var Kızıldeniz'de Tekne Faciası! Çok Sayıda Kayıp Var
ATM Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 İlginç Gerçek ATM Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 İlginç Gerçek
Gazze'de Katliam Devam Ediyor: Can Kaybı 44 Bin 235’e Yükseldi Gazze'de Katliam Devam Ediyor: Can Kaybı 44 Bin 235’e Yükseldi