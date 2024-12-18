Rusya'dan Öldürülen Tümgeneral İçin Dikkat Çeken Açıklama

Rusya, Putin’e en yakın isimler arasında yer alan Kirillov’un öldürülmesiyle sarsıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Igor Kirillov’a karşı düzenlenen suikastı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Igor Kirillov’un öldürülmesini terör saldırısı olarak nitelendirdi. Zakharova, “Moskova'daki terör saldırısı, Batı'nın Kiev rejimi militanlarının bunca yıldır teşvik ettiği savaş suçlarını onaylama sarmalının bir devamıdır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov ve yardımcısı başkent Moskova’da bir apartman girişinde yaşanan patlama sonucu hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA