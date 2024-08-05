Rusya'dan İran'la Üst Düzey Temas Adımı

İsrail'in Beyrut'ta üst düzey Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta Hamas Lideri Haniye'nin suikasta uğraması sonrası, Ortadoğu'da gerilim artarken Şoygu, temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, beraberindeki heyetle İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın daveti üzerine başkent Tahran'ı ziyaret ediyor.

Detay verilmeksizin Şoygu'nun, Ahmediyan ve diğer İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Kaynak: AA