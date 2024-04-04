Rusya'dan Harkiv'e yoğun İHA saldırısı: 4 ölü

Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan Novobavarskiy semtine "Şahed" model insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucu bölgede olan itfaiye aracı ağır hasar aldı.

Bölgede yapılan hasar onarım ve temizlik çalışmaları ise hızla devam ediyor. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Yaralıların tedavisi içinse hastanelerde hummalı bir çaba gösteriliyor.