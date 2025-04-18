Rusya'dan Çarpıcı Açıklama... '4 Yerleşim Yerini Ele Geçirdik'

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etti.

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Rusya'dan Çarpıcı Açıklama... '4 Yerleşim Yerini Ele Geçirdik'

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 12-18 Nisan'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlar ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 1618 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Son bir haftada Donetsk bölgesinde 4 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kalinovo, Valentinovka, Elizavetovka ve Preobrajenka yerleşim birimi kurtarıldı" denildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOK EDİLDİ

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 661 uçak, 283 helikopter, 52 bin 592 İHA, 603 hava savunma füze sistemi, 22 bin 920 tank ve zırhlı araç, 1541 çok namlulu roketatar, 23 bin 820 obüs ve havan topu ile 34 bin 317 özel askeri aracın yok edildiği ifade edildi.

Rus toprağı Kursk bölgesinde iki ordu arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık binlerce asker, 410 tank, 334 piyade savaş aracı, 307 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 278 zırhlı araç kaybettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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