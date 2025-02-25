Rusya’dan ‘658 Milyon Ton’ Açıklaması

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede toplam 658 milyon ton nadir toprak elementi bulunduğunu ve bunların 29 farklı bölgede yer aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, nadir toprak elementlerinin karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve yalnızca cevher halinde çıkarılabildiği belirtildi.

Ayrıca, mevcut rezervlerin ülke ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA-ANKA