Rusya'daki Akaryakıt Tesisi Beş Gündür Yanıyor!
Rusya'da bir akaryakıt istasyonuna vurulan İHA'nın düşmesi ile çıkan yangında beşinci güne girildi. Korkutan alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Rusya'nın Rostov bölgesindeki Proletarsk adlı akaryakıt deposunda 18 Ağustos'ta çıkan yangını söndürme çalışmalarına 500'den fazla itfaiyeci katılırken Rus haber ajansı TASS'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 47 itfaiyeci çalışmalar sırasında yaralandı.
VURULAN İHA TESİSE DÜŞTÜ
Rostov Valisi Vasiliy Golubyev, yangının Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının vurulmasının ardından tesise düşmesi nedeniyle çıktığını söylemişti.
Rus sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde, yangın nedeniyle ortaya çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı görülüyor.
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki akaryakıt tesisleri sıklıkla İHA'ların saldırılarına hedef oluyor.
Kaynak: AA