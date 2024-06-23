Rusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir sinagog ve bir kiliseye silahlı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 6 polis de yaralandı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Bölgedeki polis kontrol noktasında görevli polislerin müdahalesiyle çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti, 6 polis de yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sıralarında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

ÇATIŞMA SONRASI KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Çatışma sonrası sinagogda yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından bölgeye uzmanlar gönderilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA