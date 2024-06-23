Rusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir sinagog, iki kiliseye ve bir polis kontrol noktasına saldırı düzenledi. Türkiye saati ile 18.00'da gerçekleştirilen saldırının ardından ilk yapılan açıklamada 1 polisin hayatını kaybettiği, 6 polisin ise yaralandığı açıklanmıştı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ATIYOR

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale ve Derbent kentlerinde bir sinagog, iki kiliseye ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Dağıstan Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 7'si polis olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SALDIRGANLARDAN 4'Ü ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırganları yakalamak için çalışmalar sürerken, Dağıstan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Gayana Garieva 4 saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurarak, “Kolluk kuvvetleri Mahaçkale'de şu ana kadar 4 saldırganı etkisiz hale getirdi” ifadelerini kullandı. Bölgede yer yer güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmalar devam ediyor.

POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI

Dağıstan'daki Sergokala köyünün merkezinde henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, bir polis aracına ateş açtı. Saldırıda 1 polis yaralandı. Saldırganlar bölgeden araçla kaçtı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Dağıstan'da art arda düzenlenen saldırıların ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Rusya İçişleri Bakanlığı, İnguşetya, Çeçenistan ve Kabardey Balkar'da da güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi saldırılarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini, saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin tespit edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA