Rusya'da penisine çorap takan rapçiye hapis cezası

Moskova'da düzenlenen 'çıplaklık' temalı partiye penisine çorap takarak giden rapçi Nikolay Vasilyev'e hapis cezası verildi.

Rusya'da penisine çorap takan rapçiye hapis cezası

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'çıplaklık' temalı partinin yankıları sürüyor. Sosyal medya fenomeni Anastasia Ivleeva tarafından düzenlenen ve ünlü isimlerin yer aldığı partiye ilişkin son olarak, penisine çorap takarak partiye katılan rapçi Nikolay Vasilyev'e 15 gün hapis cezası verildi. LGBTİ+ hareketini 'aşırılıkçı örgüt' olarak kabul edilen Rusya'da, Vasilyev 'eşicinsel propaganda' suçlamasıyla yargılandı.

'PUTİN'İN VAFTİZ KIZI DA ORADAYDI' İDDİASI

Partinin düzenlendiği tarihten bu yana, partiye katılan birçok ünlünün konserleri iptal edildi ve reklam sözleşmeleri feshedildi. Katılımcılardan peş peşe 'özür' açıklamaları gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vaftiz kızı olduğu iddia edilen Ksenia Sobchak da bir açıklama yaptı. Partiye katıldığı belirtilen Sobchak, 'Rus ordusunun Ukrayna'da savaştığı bir dönemde yaptığının yanlış olduğunu anladığını' söyledi.

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