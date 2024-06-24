Rusya'da bir araştırma enstitüsünde korkutan yangın: 9 kişi mahsur kaldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir elektronik araştırma enstitüsü binasında çıkan yangında 9 kişi mahsur kaldı.

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Rusya'da bir araştırma enstitüsünde korkutan yangın: 9 kişi mahsur kaldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir elektronik araştırma enstitüsünde çıkan yangın nedeniyle 9 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Yangın, enstitünün üst katlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı ve hızla alevlere dönüştü.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, binadan yoğun siyah dumanlar yükselirken, alevler alt katları sardı. Nefes almakta zorlanan bazı kişilerin camları kırdığı da aktarıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre binada 9 kişi daha var" denildi ve kurtarma operasyonunun devam ettiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından en az bir kişinin kurtarıldığı bildirilirken, Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, yangının binanın üç katını sardığını ve yedi kişinin daha mahsur kalmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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