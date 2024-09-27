Rusya'da Benzin İstasyonunda Patlama! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama, 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 15 kişinin yaralanmasına yol açtı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Patlama sonrası, bölgedeki güç kaynaklarının kısmen kesintiye uğradığı bildirildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı ve yetkililer patlamanın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA