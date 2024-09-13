Rusya'da 6 İngiliz Diplomatın Akreditasyonlarını İptal Etti

Rusya’da görev yapan 6 İngiliz diplomatın akreditasyonu iptal edildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), diplomatların casusluk yaptıkları ve sabotaj eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle böyle bir karar alındığını kaydetti. FSB, “siyasi ve askeri durumun tırmanması” olarak adlandırdığı olayın İngiltere tarafından koordine edildiğine ilişkin belgelere ulaştıklarını açıkladı. Açıklamada, “Ortaya çıkan gerçekler İngiltere tarafından Moskova’ya gönderilen İngiliz diplomatların faaliyetlerinin Rusya Federasyonu’nun güvenliğini tehdit ettiğini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı FSB tarafından sağlanan belgelere dayanarak ve Londra tarafından atılan dostane olmayan adımlara yanıt olarak eylemlerinde casusluk ve sabotaj emareleri bulunan İngiltere Büyükelçiliği'ndeki 6 diplomatın akreditasyonunu sonlandırmıştır” denildi.

Rus basınına konuşan bir FSB çalışanı ise, “İngiltere, Rusya’da istihbarat faaliyetlerini sonlandırmaya yönelik ipuçlarımızı dikkate almadı. Bu nedenle ilk olarak bu 6 diplomatın akreditasyonunu sonlandırdık” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Moskova’daki İngiltere Büyükelçiliğinin faaliyetleriyle diplomatik anlaşmaların çok ötesine geçtiğini ifade ederek, Büyükelçiliği Rus halkına kasıtlı olarak zarar veren çalışmalarda bulunmakla suçladı.

Kaynak: İHA