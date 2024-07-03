Rusya Yine Füzeyle Vurdu! Ölü ve Yaralılar Var

Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin yaralandığını bildirildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını belirten Zelenski, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının ancak modern ve uzun menzilli hava savunma sistemi ve silahlarla mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Dünya hayatları koruyabilir ve bu, liderlerin kararlılığını gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna basınına göre söz konusu saldırı, Dnipro'daki bir alışveriş merkezine yapıldı.

5 FÜZE VE 5 İHA İMHA EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine 7 füze ve 5 İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, Ukrayna güçlerince 1 "İskender-K" seyir füzesi ile 4 "Kh-59" güdümlü hava füzesi ve 5 "Şahed" tipi İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Ukrayna Rusya - Ukrayna savaşı Volodimir Zelenskiy
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