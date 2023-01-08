Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: '600'den fazla asker öldürüldü' iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir askeri kışlayı vurduklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğü iddia edildi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: '600'den fazla asker öldürüldü' iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’a düzenledikleri füze saldırılarında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın geçtiğimiz hafta Makiivka'ya yaptığı saldırıda 89 Rus askerini öldürmesinin intikamının alındığı vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 'Rus keşif araçları, Kramatorsk (Donetsk Halk Cumhuriyeti) kentinde Ukrayna ordusu askerlerine ait geçici konuşlanma noktalarını açığa çıkardı ve bunu birkaç bağımsız kanal üzerinden teyit etti. Bu noktalara yönelik yoğun roket atışları sonucunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü' dedi.

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