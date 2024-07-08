Rusya: Ukrayna'nın Savaş Uçağı Kaçırma Girişimi Engellendi
Ukrayna istihbaratı Rus “Tu22M3” savaş uçağını kaçırma girişimi Rusya tarafından engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB), yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbaratının, pilottan para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini istediği" belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Ukrayna özel sevisinin, Rusya Hava Kuvvetlerine ait 'Тu-22М3' tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını kaçırma operasyonunu engelledi." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu operasyonun hazırlık sürecine NATO ülkelerinin istihbaratının dahil olduğu öne sürülen açıklamada, "Ukrayna istihbaratının, pilottan para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini istediği" belirtildi.
Kaynak: AA
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