Rusya, Ukrayna'da iki günlük ateşkes ilan etti
Rusya, Noel arefesi ve Noel'e denk gelen 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan etti
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan etti.
Moskova yönetimi Ukrayna tarafına da aynı tarihlerde ateşkes ilan etme çağrısı yaptı.
6-7 Ocak tarihleri Ortodoks inanışında Noel arefesi ve Noel olarak kutlanıyor.
UKRAYNA KABUL ETMEDİ
Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna, Rusya'nın 6-7 Ocak'ta 36 saatlik geçici ateşkes teklifini kabul etmediklerini bildirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme:
İranlı aktrist Alidoosti kefaletle serbest bırakıldı Dünya 05 Ocak 2023 15:59
Prens Harry: Ağabeyim bana fiziksel şiddet uyguladı Dünya 05 Ocak 2023 14:31
Edward Norton'un soyunun Pocahontas'e uzandığı ortaya çıktı Dünya 05 Ocak 2023 13:53
Yetişkin içerikli film izlemek için kimlik numarası istenecek Dünya 05 Ocak 2023 13:29