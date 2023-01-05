Rusya, Ukrayna'da iki günlük ateşkes ilan etti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan etti.

Moskova yönetimi Ukrayna tarafına da aynı tarihlerde ateşkes ilan etme çağrısı yaptı.

6-7 Ocak tarihleri Ortodoks inanışında Noel arefesi ve Noel olarak kutlanıyor.

UKRAYNA KABUL ETMEDİ

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna, Rusya'nın 6-7 Ocak'ta 36 saatlik geçici ateşkes teklifini kabul etmediklerini bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem