Rusya, Ukrayna'da Cezaevini Havaya Uçurdu! 16 Ölü, 35 Yaralı

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24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 3 yıl geride kalırken, son dönemde saldırılar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'da Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde bölgeye FAB tipi bombalarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusların bölgeye 8 kez saldırı düzenlediğini aktaran Fedorov, saldırıda bir ceza infaz kurumunun da hedef alındığını belirterek "Bir ıslahevi de vuruldu. 16 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tüm tıbbi yardım sağlanıyor. Kurum binası yıkıldı" dedi.

DNİPROPETROVSK'A SALDIRI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Diğer yandan, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da aynı hesaptan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece Kamyanske şehrine FAB tipi bombalarla saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Lisak, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını, bir hastane binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: AA