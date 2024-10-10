Rusya: Ukrayna'da 2 Patriot Fırlatıcısını Vurduk

Rusya, Ukrayna'da ABD üretimi 2 Patriot uzun menzilli hava savunma füze fırlatıcısını vurduklarını iddia etti.

Rusya: Ukrayna'da 2 Patriot Fırlatıcısını Vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus uçakları, silahlı insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin, yaptıkları saldırılarla ABD üretimi AN/MSQ-104 savaş kontrol kabinini, AN/MPQ-65 çok işlevli radar istasyonunu ve 2 adet Patriot hava savunma füze fırlatıcısını vurduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin ve teçhizatlarının bulunduğu 131 bölgenin de bombalandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Hava savunma sistemleri, ABD üretimi 6 HIMARS füzesini düşürdü ve 96'sı özel askeri operasyon bölgesi dışında olmak üzere 205 uçak tipi insansız hava aracını imha etti" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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