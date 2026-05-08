Rusya-Ukrayna Arasında 3 Günlük Ateşkes, Trump'tan Kritik Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya tarafından duyurulan 3 günlük geçici ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD Başkanı, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 günlük ateşkes (9, 10 ve 11 Mayıs) ilan edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esirin takasını içermektedir" ifadelerini kullandı.

'SONUN BAŞLANGICI' VURGUSU

Donald Trump, talebin doğrudan kendisinden geldiğini vurgulayarak, "Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bunu kabul etmelerinden dolayı çok memnunum. Umarım bu durum, bu uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur" değerlendirmesinde bulundu. İki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini aktaran Trump, "Bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor ve her geçen gün bir sonuca daha da yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA