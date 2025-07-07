Rusya Saldırılar Nedeniyle Alarma Geçildi, Çok Sayıda Uçuş İptal Edildi

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Ukrayna’nın Rusya’nın başkenti Moskova’nın da aralarında olduğu çeşitli kentlere düzenlediği saldırılara karşı harekete geçildi. Rusya’da 287 uçuşun saldırılar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’ndan (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkede önceki günden bu yana devam eden yoğun insansız hava araçları (İHA) saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuşların iptal edildiği ya da ertelendiği kaydedildi.

Başkent Moskova, St. Petersburg ve Nijniy Novgorod’daki havalimanlarında toplam 287 uçuşun iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin geçici olarak ortaya çıkan kısıtlamalar ışığında, iç hava taşımacılığına ilişkin gelişmeler izleniyor. Durum yönetilebilir halde" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA