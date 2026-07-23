Rusya Odessa Limanı’nı İHA'larla Vurdu

Rusya, son bir haftadır Kiev'deki savunma sanayii tesisleri ile Odessa ve Mıkolayiv'deki limanları hedef alıyor. Moskova yönetimi son olarak Odessa Limanı'nın askeri amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle İHA'larla vurulduğunu açıkladı.

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Rusya Odessa Limanı’nı İHA'larla Vurdu
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Rusya-Ukrayna arasındaki tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. Rus ordusu bir kez daha Odessa Limanı'nı hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Odessa Limanı’na saldırı düzenlendiği, limanda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Odessa kentinde insansız hava araçları (İHA) için parçalar üretilen atölye ve İHA deposunun hedef alındığı saldırının yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Odessa Limanı’nı İHA'larla Vurdu - Resim : 1

Rusya, bir haftadır, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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