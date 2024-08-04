Rusya: Novoselovka Pervaya Yerleşim Birimini Ele Geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novoselovka Pervaya yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Rusya: Novoselovka Pervaya Yerleşim Birimini Ele Geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novoselovka Pervaya yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovka Pervaya yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait "Su-27" tipi savaş uçağı ile 162 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 633 uçak, 278 helikopter, 29 bin 141 İHA, 561 hava savunma füze sistemi, 16 bin 764 tank ve zırhlı araç, 1395 çok namlulu roketatar, 12 bin 813 obüs ve havan topu ile 24 bin 354 özel askeri araç yok edildi."

Kaynak: AA

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