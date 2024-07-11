Rusya, Navalny'nin Eşini Terörist Listesine Aldı

Rusya, cezaevinde ölen Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya’yı terörist ve ayrılıkçılar listesine aldı.

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Rusya, Navalny'nin Eşini Terörist Listesine Aldı

Rusya, şubatta cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya’yı terörist ve aşırılıkçılar listesine aldı.

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Rus muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya eklendi.

Rusya'daki bir mahkeme, aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Navalnaya hakkında 9 Temmuz’da gıyabi tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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