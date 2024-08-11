Rusya, Kiev'i Füzelerle Vurdu: Ölü ve Yaralılar Var

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yine füzelerle vurdu. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kiev bölgesinde düşman füze saldırısı sonucu ölen siviller, bir erkek ve bir çocuk. Dün gece füze parçaları Brovary bölgesindeki özel konutların üzerine düştü. Aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. 35 yaşında bir adam ve 4 yaşındaki oğlu binanın enkazı altında kaldı. Ne yazık ki arama kurtarma çalışmaları sırasında ölü bulundular."

Kaynak: DHA

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