Rusya, Harkiv bölgesinde 4 yerleşim birimini ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 4 yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Gatişçe, Krasnoye, Morohovets ve Oleynikovo yerleşim birimlerini kontrol altına aldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna hava kuvvetlerine ait 4 helikopter, 1 savaş uçağı ve 36 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu ifade edildi.
Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, ilerleyerek Harkiv bölgesinde Gatişçe, Krasnoye, Morohovets ve Oleynikovo yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: