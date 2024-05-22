Rusya: Kleşçeyevka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya’nın işgaliyle başlayan Ukrayna’daki savaşın üzerinden iki yıl geçti. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Kleşçeyevka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
Rusya: Kleşçeyevka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kleşçeyevka (Klişçiyivka) yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince 34 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 498 İHA, 523 hava savunma füze sistemi, 16 bin 121 tank ve zırhlı araç, 1307 çok namlulu roketatar, 9 bin 740 obüs ve havan topu ile 21 bin 915 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Ukrayna'da bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurduRusya Ukrayna'da bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna
Son Güncelleme:
Helikopterlerden birinde o vardı: İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı Helikopterlerden birinde o vardı: İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı
Meksika'da korkunç olay: Silahla vurulmuş 10 ceset bulundu Meksika'da korkunç olay: Silahla vurulmuş 10 ceset bulundu
ABD'yi hortum vurdu: Can kayıpları var ABD'yi hortum vurdu: Can kayıpları var
Yaz aylarında herkes çokça yapıyor. Patates salatasının yavan olmasını önleyen tüyo Yaz aylarında herkes çokça yapıyor. Patates salatasının yavan olmasını önleyen tüyo
ATV'de final krizi! Bir dizinin daha ipi çekildi ve apar topar final yapıyor ATV'de final krizi! Bir dizinin daha ipi çekildi ve apar topar final yapıyor
İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i bağımsız devlet olarak tanıyacaklar 3 ülke daha Filistin’i devlet olarak tanıdı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat! İşte detaylar... Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor
Erdoğan imzaladı: Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında! Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında!
İslam Memiş'ten gram altın uyarısı: "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!" "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!"