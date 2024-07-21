Rusya Dışişleri Sözcüsü Zakharova'dan Açıklama: 'Bir Sonraki Adım Manipülasyon Soruşturması Olmalıdır'

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e adaylık için desteğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Zakharova, “Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması gereklidir” dedi.

Zakharova devamında şu sözleri kaydetti:

“Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır.”