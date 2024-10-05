Rusya: Bir Yerleşim Birimini Daha Aldık
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini ele geçirdiklerini iddia etti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Donbas'ta Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bazı önemli yerleri kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA