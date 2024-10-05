Rusya: Bir Yerleşim Birimini Daha Aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini ele geçirdiklerini iddia etti.

Rusya: Bir Yerleşim Birimini Daha Aldık

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bazı önemli yerleri kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Bosna Hersek'te 4 Belediyede Seçimler Ertelendi Bosna Hersek'te 4 Belediyede Seçimler Ertelendi
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Elon Musk'tan Tarihi Hata! Bir Tıkla 5 Milyon Dolar... Elon Musk'tan Tarihi Hata