Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane Vurdu
Rus savaş uçakları, Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
HAVA SALDIRISI
Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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