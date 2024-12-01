Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane Vurdu

Rus savaş uçakları, Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane Vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane Vurdu - Resim : 1

HAVA SALDIRISI

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane Vurdu - Resim : 2

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane Vurdu - Resim : 3

Halep Düştü, Çatışmalar Şam'a da Sıçradı! Esad Karşıtlarının Yeni Hedefi Belli OlduHalep Düştü, Çatışmalar Şam'a da Sıçradı! Esad Karşıtlarının Yeni Hedefi Belli OlduDünya

'Esad'a Darbe Girişimi' İddiası: Kamu Binalarından Çatışma Sesleri Geliyor'Esad'a Darbe Girişimi' İddiası: Kamu Binalarından Çatışma Sesleri GeliyorDünya

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu? İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu?
Suriye Milli Ordusu'ndan Terör Örgütüne Operasyon Suriye Milli Ordusu'ndan Terör Örgütüne Operasyon
ABD Alarma Geçti, Olağanüstü Hal İlan Edildi ABD Alarma Geçti, Olağanüstü Hal İlan Edildi
Uyurken Yastığı Böyle Koyun: Faydasını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Uyurken Yastığı Böyle Koyun: Faydasını Duyunca Çok Şaşıracaksınız